Terrorismo, 20 anni fa ucciso Petri. La moglie: "Grazie a Lele sconfitte le Br. Aiuto gli altri per placare il dolore"

“Venti anni dopo, per me è come fosse ieri”. Era una domenica grigia e piovigginosa, il 2 marzo 2003, quando il poliziotto Emanuele Petri fu ucciso sul treno dai terroristi delle Brigate Rosse. La moglie Alma Broccolini ricorda ai lettori del Corriere quel giorno che ha spezzato la vita di Lele, stravolto la sua, ma reso migliore l’Italia. Perché grazie a quel sacrificio, lo Stato ha vinto la battaglia contro i sanguinosi piani delle nuove Br.

Alma, come vi eravate conosciuti con Emanuele?

Da ragazzini, qui a Tuoro. Lui abitava con la famiglia ad Arezzo ma nei fine settimana venivano qua dai parenti. Io non vedevo l’ora, giocavamo con gli amici, mi è sempre piaciuto. Tra noi un anno di differenza. Poi siamo cresciuti, ci siamo scelti e avevamo costruito la nostra famiglia.

Come si convive con un vuoto così?

Dopo la tragedia che si era abbattuta su me e mio figlio Angelo, che aveva 19 anni e prese la decisione di entrare in polizia, io ero davanti ad un bivio: o mi crogiolavo nel dolore che nessuno poteva togliermi, oppure mi rendevo utile per gli altri.

Cosa scelse?

La seconda. Allora avevo i genitori e una zia anziana che avevano bisogno di me. Poi sempre di più mi sono impegnata nel volontariato, nella solidarietà, ed è la cosa che mi fa stare bene. Opero con la Misericordia di Tuoro, sono consorella e soccorritrice Blsd, ho seguito corsi e so usare anche il defibrillatore, sono referente per il Comune con i servizi sociali e ci adoperiamo per la spesa e gli aiuti a chi è più in difficoltà. Il periodo Covid è stato importantissimo, non ci siamo mai fermati. Porto avanti l’associazione Emanuele Petri vittima del terrorismo, sono coinvolta nell’Avis, nell’Aido, nella Pro Loco. (...)

Intervista completa sul Corriere di Arezzo di martedì 28 febbraio.

