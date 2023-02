Arezzo, il sindaco Ghinelli resta in carica, cade l'abuso d'ufficio: tre mesi per favoreggiamento. Macrì assolto

28 febbraio 2023 a

Il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli resta in carica. Niente sospensione dal ruolo di primo cittadino che riveste, al secondo mandato, dal 2020. Nel processo Coingas, che lo vedeva tra gli undici imputati, è caduto il reato di abuso d'ufficio che poteva far scattare la legge Severino: il fatto non sussiste, hanno stabilito i giudici del tribunale, Filippo Ruggiero presidente, Michele Nisticò e Isa Salerno.

Ghinelli assolto quindi sul caso della nomina di Francesco Macrì in Estra, vicenda per la quale rischiava la fascia. Lo stesso Macrì esce indenne dal processo per avendo perso la carica di presidente della società del gas e della luce con delibera Anac (il 4 aprile Consiglio di Stato). Tutti e due assolti, Ghinelli e Macrì, pure sulle consulenze di Coingas: Macrì era accusato di peculato in concorso e Ghinelli di favoreggiamento come l'assessore Merelli, pure lui assolto. Unico condannato nel filone degli incarichi è l'avvocato fiorentino Pier Ettore Olivetti Rason, tre anni di reclusione e interdizione dai pubblici uffici. Potrà accedere alla sostituzione della pena con lavori di pubblica utilità. Assolto il commercialista Marco Cocci che ricevette consulenze. "Il fatto non sussiste".

E assolti tutti gli altri imputati per favoreggiamento: Stefano Pasquini, Franco Scortecci, Mara Cacioli, Alberto Merelli. Discorso diverso per il filone Multiservizi: condannati ad un anno per corruzione il consigliere comunale Roberto Bardelli, Breda (atti trasmessi alla Prefettura per le conseguenze sul piano dell'incarico ricoperto in consiglio comunale), e l'ex presidente della società dei cimiteri Luca Amendola. In questo filone il sindaco Ghinelli, è stato condannato a tre mesi di reclusione per favoreggiamento.

Faremo appello, annunciano gli avvocati Luca Fanfani e Piero Melani Graverini, "Continuo a fare il sindaco nell'interesse della città" ha dichiarato Ghinelli uscendo dall'aula. "Sono stati quattro anni in cui lo stress per il processo si era accumulato ma sapendo che la giustizia fa il suo corso in modo corretto ero e sono tranquillo". Assolto Lorenzo Roggi, presidente di Arezzo Casa. Questo reato cade in prescrizione tra pochi mesi. Assolto il presidente di Arezzo Casa, Lorenzo Roggi.

