Arezzo, degrado alla ex Konz: residenti chiedono la messa in sicurezza

01 marzo 2023 a

a

a

Immobile ex Konz abbandonato, troppi movimenti e frequentazioni preoccupano i residenti della zona. Tra chi vive e lavora lungo la Setteponti ad Arezzo e nel reticolo di strade che abbracciano l'area in completo stato di incuria e degrado c'è chi lamenta da tempo un via vai sospetto all'interno dell'area dove insistono i capannoni e i fabbricati un tempo dell'azienda Konz. Non è infatti mistero che il luogo sia utilizzato come rifugio per chi vive ai margini della società. I sospetti iniziali sono stati confermati da due episodi che si sono succeduti nelle ultime settimane quando all'interno dei locali sono divampate le fiamme.

Servizio completo sul Corriere di Arezzo di mercoledì 1 marzo 2023

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.