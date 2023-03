Arezzo, ladri rubavano nelle case durante le sagre di paese: tre smascherati

01 marzo 2023 a

Smascherati i ladri delle sagre. Approfittavano delle feste di paese per rubare nelle case lasciate vuote durante le sere d’estate. Sono stati i carabinieri della Stazione di Cetona, coordinati dal Comando Compagnia Carabinieri di Montepulciano, a risalire a tre uomini provenienti dall’Agro Pontino, nel Lazio, ritenuti responsabili di colpi avvenuti anche a Lucignano e Foiano.

Le indagini sono partite a luglio 2022 dalla segnalazione di un cittadino, che in occasione della tradizionale Sagra del Bico di Piazze di Cetona, aveva notato un’auto sospetta vicina a casa sua. L’analisi del sistema di videosorveglianza comunale e la celerità della segnalazione, di fondamentale importanza, hanno consentito di giungere all’individuazione del veicolo. Gli indizi raccolti hanno portato i militari ad individuare tre soggetti già arrestati dopo un furto a Foiano della Chiana che aveva anche fatto scaturire un inseguimento. Dalle indagini è emerso che tra giugno e luglio 2022, utilizzando anche altri mezzi, i tre si erano spostati per eseguire sopralluoghi a seguito dei quali, al calare della sera, colpivano approfittando dei momenti di aggregazione dovuti alla feste in atto.

E’ stato possibile così ipotizzare che i tre soggetti siano gli autori di almeno 6 furti in abitazione, consumati nei territori della provincia di Siena, di quella di Arezzo e nel Viterbese, nell’estate scorsa e in particolare in occasione della Sagra del Bico in Piazze di Cetona a giugno e luglio, ma anche a Lucignano in occasione della Sagra della Tagliata e a Foiano della Chiana in occasione della Sagra del Caciucco. I tre uomini, che in occasione dell’arresto erano già stati destinatari della misura dell’obbligo di dimora presso la loro area di residenza, sono stati denunciati alle procure competenti e proposti al Questore per la misura di prevenzione del divieto di ritorno.

