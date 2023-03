Arezzo, Ghinelli dopo la sentenza: "Grazie aretini". Macrì rilanciato, Bardelli sospeso dal Consiglio comunale. Le reazioni

01 marzo 2023 a

Sentenza Coingas il giorno dopo, Per effetto della condanna ad un anno di reclusione sul filone Multiservizi, sospeso dal Consiglio comunale il consigliere Roberto Bardelli. Al suo posto entra Fabio Lucci della lista Ora Ghinelli. Nonostante la possibilità di ricorrere in appello (e tra pochi mesi il reato si prescrive) e nonostante i benefici di legge, scatta inesorabile la legge Severino.

"Buongiorno Arezzo, buongiorno Italia! Siamo costretti, per rendere la realtà sopportabile, a coltivare in noi qualche piccola follia. (Marcel Proust) Buona giornata a tutti voi!" scrive di primo mattino Bardelli, Breda, sul suo profilo facebook postando la foto della stazione di servizio al centro del filone Multiservizi. Il presunto scambio di favori (corruzione) che secondo i giudici ci fu tra Bardelli e Luca Amendola, diventato presidente della partecipata dei cimiteri, anche lui condannato a un anno. La promessa di aiuti finanziari in cambio dell'appoggio politico.

Su questo filone assolto Lorenzo Roggi, presidente di Arezzo Casa, che sul Corriere di Arezzo in edicola esprime soddisfazione e attacca i sindaci dei comuni che volevano le sue dimissioni quando era indagato. Un giustizialismo che Roggi censura.

E il filone Multiservizi è quello della mini condanna al sindaco Alessandro Ghinelli (3 mesi), assolto per il resto sul filone consulenze e su quello della nomina di Francesco Macrì in Estra, ipotesi abuso d'ufficio, sul quale rischiava la sospensione dalla carica. La difesa annuncia ricorso in appello. Ghinelli, intorno al quale la giunta si è stretta (anche l'assessore Alberto Merelli, assolto, resta saldamente al suo posto), su facebook scrive:

"Dopo quasi quattro anni tra indagini, rinvii a giudizio e processo, dopo aver ascoltato ore di registrazioni che mi riguardavano e non, dopo aver letto migliaia di pagine di verbali e trascrizioni, dopo aver partecipato a tutte le udienze del processo a mio carico, meno una perché avevo il Covid, finalmente l’incubo per me è finito.

Mi resta una grande amarezza per aver dovuto investire così tanto tempo e così tante energie in questa storia, nella quale mi sono trovato coinvolto decisamente per caso. Un grazie grandissimo alla mia famiglia che mi ha sempre sostenuto, alla mia Giunta, tutta la mia Giunta, che non mi ha mai fatto mancare il supporto e l’aiuto per superare i momenti nei quali non potevo occuparmi direttamente delle cose. Un grande grazie ai miei avvocati, che hanno fatto un grande, grandissimo lavoro. Infine un grazie a tutti gli Aretini che hanno avuto la pazienza di attendere e che nonostante il processo imminente mi hanno voluto nuovamente sindaco due anni fa.

Sono felice di non avervi deluso!"

L'avvocato Luca Fanfani, che difende il sindaco insieme all'avvocato Piero Melani Graverini: Il sindaco Ghinelli ha dovuto subire tre processi in uno. E da due su tre è stato assolto. La montagna accusatoria ha partorito un topolino malaticcio destinato a vita breve. Assoluzione piena per insussistenza del fatto per entrambe le accuse più gravi. Condanna ad una pena da reato bagatellare (3 mesi con pena sospesa e non menzione) per qualche chiacchiera in libertà illegittimamente carpita tramite un cellulare. Dimostreremo in appello che di mere chiacchiere si tratta. Il sindaco Ghinelli è destinato ad arricchire la folta schiera di suoi colleghi, di ogni orientamento politico, condannati in primo grado, che hanno ottenuto soddisfazione piena nei gradi successivi."

Lucia Tanti, vice sindaco, resta al suo posto e commenta, tra l'altro, che la legge Severino è una ghigliottina da cancellare.

Assolto da tutto - rischiava 4 anni e 6 mesi - Francesco Macrì, leader di Fratelli d'Italia e presidente di Estra destituito da Anac per inconferibilità (il caso al Consiglio di Stato il 4 aprile). Rimasto ai box alle elezioni politiche anche per il processo in corso, Macrì si rilancia in ambito politico e manageriale. In corsa per la stessa presidenza di Estra a primavera. Era assente in aula per una brutta caduta con infortunio sugli sci.

Franco Scortecci, amministratore unico di Coingas, esprime soddisfazione per "il trionfo della verità" nel caso consulenze. Marco Cocci, commercialista assolto: "Ora posso riprendere la mia vita personale e professionale" dopo quattro anni pesanti. Promette di rompere il suo silenzio, un giorno, per dire la sua sulla vicenda consulenze che ha visto la condanna dell'avvocato fiorentino Pier Ettore Olivetti Rason a 3 anni e assolti tutti per il favoreggiamento: Ghinelli, Merelli, Scortecci, Mara Cacioli e l'avvocato Stefano Pasquini.

Lu.Se.

Servizio completo sul Corriere di Arezzo di mercoledì 1 marzo.

