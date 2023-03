Arezzo, a Saione tagliati gli alberi. Protestano i residenti

Francesca Muzzi 02 marzo 2023 a

Via due alberi da Saione e il Comitato Duomo Vecchio e i residenti della zona alzano la voce e chiedono spiegazioni all’assessore Alessandro Casi che risponde: “Sacrificati per i lavori di riqualificazione della zona”. I due alberi, per intendersi, erano posizionati dal lato opposto al negozio del Bobini in via Leon Battista Alberti. Praticamente costeggiavano uno la fine del marciapiede davanti all’ex Standa e l’altro era sull’aiuola piccola proprio davanti. “Sono stati tagliati martedì scorso - gridano i residenti - La cosa incredibile è che nessuno ci ha avvertito di questo. Nemmeno un cartello dove si segnalava il taglio. Perché lo hanno fatto?”. A questa domanda risponde l’assessore Casi.....

Servizio sul Corriere di Arezzo di giovedì 2 marzo 2023

