Arezzo, bambina aggredita, gli avvocati delle ragazzine: "Non è stato un agguato, no a processi mediatici, sono minacciate"

“La ricostruzione fatta da media dell’episodio avvenuto il 18 febbraio in piazza Amintore Fanfani, parcheggio ex Cadorna ad Arezzo, è errata e sta generando una violenza ancor più grave di quella che ha avuto luogo, verso tutti i soggetti coinvolti, che stanno subendo aggressioni e minacce quotidiane”. Ad affermarlo sono gli avvocati Annalisa Francini e Federica Valeriani, legali di alcune delle minori coinvolte e che, dicono, “si riservano di tutelare i loro diritti nelle opportune sedi”.

Le ragazzine sarebbero oggetto di pressioni e di un clima pesante, intimidatorio, ritorsivo. Il riferimento è all’aggressione ai danni di una bambina di 11 anni per la quale la Squadra mobile sta svolgendo indagini. Nei giorni scorsi si è anche tenuto un sit in di associazioni e cittadini nella stessa piazza. “Senza nulla togliere alla gravità dell’episodio, che rimane comunque da stigmatizzare e che deve essere fonte di riflessione per le istituzioni ma soprattutto per le famiglie” dicono gli avvocati delle minorenni identificate “preme fare chiarezza sulla dinamica degli eventi che sono ancora al vaglio dell’autorità giudiziaria che sta lavorando senza sosta per delineare eventuali responsabilità, anche con la collaborazione dei minori da noi rappresentati”.

Entrano poi nel merito dei fatti, l’avvocato Francini e l’avvocato Valeriani: “Dai primi riscontri si può smentire la ricostruzione fornita da alcuni media all’indomani dell’accaduto: non è stato teso alcun “agguato”, per “aggredire” e nessuno ha “torturato” o “seviziato” con “cinture” o altri oggetti, circostanze che comunque sono oggetto di indagini e che verranno valutate dagli organi competenti”.

Piuttosto, proseguono i legali “ciò che emerge è che una discussione tra ragazzi è degenerata, fatto in sé gravissimo, ed ha portato tutti i soggetti coinvolti a subire ed aggredire reciprocamente. Al momento della lite si sono accalcati come spettatori molti coetanei, estranei a tutti i minori coinvolti nella discussione, che li hanno incitati, spinti a picchiarsi e ripreso tutto con i cellulari, fatti anche questi estremamente gravi e soprattutto socialmente preoccupanti, che devono essere fonte di attenta riflessione da parte di tutti”.

Gli avvocati delle ragazzine coinvolte nella vicenda della ex Cadorna, auspicano “che il processo mediatico venga riportato sul giusto binario in attesa dell’esito delle indagini, affinché l’accaduto venga affrontato con la dovuta serenità di giudizio”.

