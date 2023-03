Brigate Rosse, il 2 marzo 2003 era in programma una riunione tra i terroristi in centro ad Arezzo

Luca Serafini 02 marzo 2023 a

a

a

]Il punto d’incontro pare fosse ai giardini del Praticino, sopra piazza Grande. Sì, quella domenica mattina 2 marzo 2003, confusi tra i visitatori della Fiera Antiquaria, i brigatisti si erano dati appuntamento nella parte alta della città di Arezzo. Su per le scale accanto al ristorante, appartati in un luogo verde e congeniale per una adunanza a cielo aperto. La colonna romana, di cui Mario Galesi e Nadia Desdemona Lioce erano membri, e quella di Firenze o di Bologna, avevano scelto un luogo a metà strada per vedersi, in segreto, e per ordire le trame terroristiche. C’erano da prendere decisioni importanti, non è chiaro se nei riguardi di una componente delle Br, che andava “processata”, oppure se per pianificare nuove incursioni sanguinose dopo le uccisioni di Massimo D’Antona e Marco Biagi. (...)

Servizio completo sul Corriere di Arezzo di giovedì 2 marzo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.