Arezzo, oculista morto a Bologna: il sospetto che non si tratti di suicidio

E’ un giallo la morte dell’oculista aretino Paolo Borri, 66 anni: è stato trovato senza vita il 15 febbraio a San Lazzero di Savena, vicino a Bologna, dove abitava. Ucciso da un colpo di pistola alla testa, giaceva nel cortile del condominio.

Un suicidio, si è subito pensato. Ma c’è qualcosa che non convince e la procura sta indagando. Accanto al corpo del dottore, in via del Seminario, i carabinieri della Compagnia hanno trovato la sua pistola, una Glock detenuta regolarmente. A suscitare dubbi sul gesto volontario è che dagli accertamenti la posizione del cane della pistola non è quella naturale in cui sarebbe dovuto trovare.

La pistola di Borri avrebbe avuto un solo colpo in canna al momento dello sparo, ma se un’arma di quel tipo esplode l’ultimo colpo, il cane rimane aperto. Quello della Glock, invece, era chiuso. Malfunzionamento dell’arma o c’era qualcun altro con l’oculista nel momento dello sparo? Risposte sul caso sono affidare ad approfondimenti balistici, autopsia ed altre indagini. Si valuta anche l'ipotesi dell'omicidio.

Il fascicolo sulla morte dell’oculista Borri è in mano al sostituto procuratore Antonello Gustapane. Il 15 febbario il medico doveva recarsi al suo studio ma non c’è mai arrivato. Vestito di tutto punto, era a terra nel cortile di casa, senza vita.

