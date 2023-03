Cortona, fanno incidente stradale e vengono trovati con la droga

02 marzo 2023 a

a

a

Fanno un incidente stradale e vengono scoperti con la droga. I carabinieri della Stazione di Terontola coadiuvati dai militari dell'Aliquota Radiomobile di Cortona hanno arrestato in flagranza due persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Si tratta di due giovanissimi, uno di 20 e l'altro di 18 anni.

I carabinieri nel corso di uno dei quotidiani servizi perlustrativi sul territorio finalizzati alla prevenzione e repressione delle attività illecite, intorno alle 13.30 di mercoledì 1 marzo, in località Vallone, lungo la Strada Regionale 71 hanno proceduto al controllo di un'autovettura, risultata regolarmente noleggiata, che era uscita di strada finendo con le ruote nella cunetta fuori dalla carreggiata.

I militari, notando un forte stato di agitazione e nervosismo dei due giovani, hanno proceduto a perquisizione personale e veicolare rinvenendo e sequestrando 7 involucri di cellophane contenenti complessivamente 8 grammi di sostanza stupefacente, verosimilmente cocaina, nonché due rotoli di cellophane, materiale comunemente usato per il confezionamento delle dosi. La sostanza stupefacente è stata posta sotto sequestro. Gli arrestati, concluse le formalità di rito, sono stati rimessi in libertà come disposto dall'autorità giudiziaria.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.