Caso Bruno Beatrice, ecco la mozione regionale del Pd per costituire una commissione d'inchiesta

“Giustizia per Bruno Beatrice”. La chiede il Pd regionale che ha già depositato la mozione - in approvazione nel prossimo consiglio regionale - con la quale chiede al Parlamento “la possibilità di costituire una Commissione di inchiesta”. La famiglia Beatrice da anni si batte affinché venga riconosciuta come causa di morte che scaturì la leucemia acuta bi-fenotipica, il ciclo di raggi Roentgen al quale il calciatore della Fiorentina, Bruno, venne sottoposto per guarire più in fretta da una pubalgia con circa cento sedute a cui il giocatore venne sottoposto dal marzo al maggio 1976. Bruno Beatrice poi morì a 39 anni nel dicembre del 1987. “Abbiamo elementi per riaprire il processo”, aveva detto il figlio Alessandro Beatrice proprio in un’intervista rilasciata al Corriere di Arezzo il 16 febbraio scorso. “La partita di Bruno Beatrice non è ancora conclusa - sottolinea il consigliere regionale Vincenzo Ceccarelli tra i promotori della mozione - La famiglia sta portando avanti questa battaglia da tempo e ci sembrava opportuno dare supporto a questa loro richiesta”...

Servizio sul Corriere di Arezzo di venerdì 3 marzo

