Arezzo, pene amputato per diagnosi errata: paziente chiede 400 mila euro alla Asl. Urologo trasferito

Quell’operazione chirurgica gli ha stravolto la vita e lui ora chiede giustizia ma anche discrezione, perché non vorrebbe essere individuato. L’uomo al quale un urologo dell’ospedale San Donato di Arezzo ha amputato il pene in seguito ad una diagnosi non corrispondente alla reale patologia - era sifilide, non tumore - è al centro di un caso tanto singolare quanto doloroso ed imbarazzante.

La notizia pubblicata ieri dal Corriere di Arezzo ha fatto subito il giro dei giornali e delle tv di tutta Italia. Lo studio legale Bianchi, di Città di Castello, protegge le generalità dell’uomo, classe 1954, residente in Valtiberina toscana, che non vuol andare in pasto ai media, mentre conduce la sua battaglia legale su due piani: quello penale, che vedrà il 9 marzo il medico autore della diagnosi e dell’operazione comparire davanti al gup di Arezzo Claudio Lara per l’udienza preliminare (l’accusa è lesioni colpose gravissime); e quello civile, con l’Asl citata per danni per responsabilità oggettiva nella menomazione del paziente che si era affidato alla struttura sanitaria per le cure.

La prossima udienza civile è in programma a metà settembre con una richiesta di risarcimento - basata su tabelle ed età anagrafica - ancora non precisata nel dettaglio me che si aggira sui 400 mila euro.

L’urologo, specialista in andrologia, classe 1987, G.P. le sue iniziali, è originario del nord e non è più all’ospedale di Arezzo, si è trasferito a Milano. Ottime referenze, giovane, stimato, all’epoca dei fatti - 2018 - era nei ranghi della Asl Toscana Sud Est. (...)

