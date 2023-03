Arezzo, avvocatessa oltraggia i carabinieri dopo multa per cagnolino in auto e viene condannata

03 marzo 2023 a

Quattro mesi di reclusione. E’ la pena stabilita dal giudice Filippo Ruggiero per una avvocatessa del foro di Arezzo che, multata dai carabinieri, ha sfogato il classico “vaffa” all’indirizzo dei carabinieri. Con la successiva accusa di oltraggio a pubblico ufficiale. Episodio particolare che ha visto contrapposti in aula soggetti che per solito sono dalla stessa parte, quella della giustizia: un appuntato ed un carabiniere da un lato ed una donna con la toga. Tutto nasce da multa, il 28 gennaio 2020 a Castiglion Fiorentino.

Nell'auto dell'avvocatessa, c'era un cagnolino libero di muoversi, non chiuso nel trasportino. I militari contestarono la violazione al codice della strada. Mentre stendevano il verbale la donna, contrariata, reagì. E presa dall’ira, secondo il capo d'imputazione avrebbe offeso l'onore e il prestigio dei pubblici ufficiali, l'appuntato e il carabiniere della stazione di Castiglion Fiorentino. “Invece di andare a cercare le persone che rubano di qua e di là venite a fare la multa alla gente onesta… io urlo, la gente deve sapere… Fate il vostro lavoro correttamente e non rompete i c… alla gente che sta in fondo alla strada per mezzo cane quando c'è la gente che truffa, che spaccia e vende la droga, quelli ci andate a cercarli o no? No perché avete paura”. E ancora: “Mi quereli, mi quereli troverò tutti i testimoni”.

E ancora: “Non dovresti manco starci qui, è un piazzale privato, voi dovete stare nella strada pubblica, la sapete la legge o no? Non la sapete, facciamo una bella foto di dove siete, mettetevi in posa, se voi vi mettete in una zona privata le multe non le potete fare”. Teatro dell’episodio è il parcheggio in fondo a viale Mazzini. Al termine del dibattimento, ieri, il giudice ha emesso sentenza di condanna: 4 mesi. Il pm Bernardo Albergotti ne aveva chiesti 3. I carabinieri erano costituiti parte civile, con l’avvocato Domenico Nucci, e oltre alle spese legali devono avere dalla donna mille euro a testa di risarcimento.

