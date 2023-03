Arezzo, la Lega sceglie il segretario: sfida tra Casi e Vecchi nel partito di Matteo Salvini

03 marzo 2023 a

a

a

Lega a congresso per eleggere il segretario provinciale. I 110 militanti del partito di Matteo Salvini si danno appuntamento per sabato 4 marzo e dal loro pronunciamento verrà fuori il nome di colui che guiderà nel territorio il Carroccio verso i prossimi impegni. Nel 2024 diversi comuni al voto, nel 2025 il comune di Arezzo e le elezioni regionali.

Dovrebbero essere due le candidature: quella di Alessandro Casi, assessore ai lavori pubblici al Comune di Arezzo, che si porrebbe in continuità con l’attuale commissario Matteo Grassi; e quella di Gianfranco Vecchi, leghista attivo da tempo nel partito anche se non ha ricoperto incarichi amministrativi, interprete di una linea di cambiamento che, a quello che risulta, troverebbe favori dalla parte della parlamentare Tiziana Nisini, del consigliere regionale Marco Casucci e del sindaco di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli, responsabile enti locali nel direttivo formato dal neo commissario regionale Luca Baroncini. Vecchi è anche conosciuto in ambito musicale come dj Jeff Villani.

L’esito della consultazione tra gli iscritti sui nomi di Casi e Vecchi, si preannuncia incerto. Sabato sapremo. Il nuovo segretario della Lega è destinato ad avere un ruolo importante anche nelle relazioni con i partiti alleati del centrodestra, sia nel comune capoluogo dove la sentenza Coingas, che ha confermato il sindaco civico Ghinelli e rilanciato Francesco Macrì leader di Fratelli d’Italia, potrebbe innescare una serie di effetti successivi. Equilibri da ricalibrare. Anche a livello provinciale, dopo la vicenda della mancata riconferma di Silvia Chiassai alla guida dell’ente sovracomunale, ha lasciato qualche strappo nel tessuto della coalizione.

Termina dunque la gestione del partito da parte dell’avvocato Matteo Grassi e si apre uno scenario nuovo, dove i due candidati - a ieri dovevano essere formalizzati - hanno come riferimenti nazionali gli stessi, ma su di sé attirano sensibilità territoriali e attitudini diverse, ora sulla bilancia del congresso.

Luca Serafini



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.