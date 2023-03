Arezzo, muore a 32 anni nell'incidente stradale in Valdarno

03 marzo 2023 a

Un uomo di 32 anni residente a Loro Ciuffenna è morto in un incidente stradale avvenuto nella serata di giovedì 2 marzo a Terranuova Bracciolini. E' successo alle 21.22 lungo la strada provinciale 59. Non ci sono altri veicoli coinvolti: l'uomo ha perso il controllo dell'Audi A6 finita contro il guard rail nei pressi del bivio di Poggio Orlandi, e i carabinieri stanno svolgendo accertamenti sulla dinamica. Sul posto sono intervenuti i mezzi dell'emergenza per i soccorsi, purtroppo risultati vani, con automedica e ambulanza della Misericordia di San Giovanni Valdarno. All'opera anche i vigili del fuoco. La vittima, di origini rumene, lascia moglie e figli.

