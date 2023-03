Arezzo, lavori lungo le strade della città: la mappa dei divieti

03 marzo 2023 a

a

a

Partono lunedì 6 marzo una serie di interventi lungo alcune strade di Arezzo. La sistemazione dei marciapiedi e dell’aiuola in zona Campo di Marte comporterà da lunedì fino alla fine del mese, 24 ore su 24, il divieto di sosta con rimozione in alcuni stalli dell’area parcheggio e il restringimento della carreggiata a una sola corsia di marcia nel tratto di via Leon Battista Alberti che va dall’intersezione con via Masaccio al semaforo che incrocia via Vittorio Veneto. A seguito della predisposizione dei cavi per la fibra ottica, sempre da lunedì 6 fino a martedì 28 scatteranno dalle 8,30 alle 17,30 il divieto di sosta con rimozione e il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso in alcuni tratti delle strade A, B, E della zona industriale di San Zeno, di via Genova, di via Bologna, di via Pratomagno, di via Marco Perennio e il divieto di passaggio per i pedoni in alcuni tratti dei marciapiedi di via Genova. I lavori di scavo della sede stradale a Rigutino Selvetella cominceranno invece mercoledì 8 marzo e dureranno fino a sabato 18 in orario 8,30 – 17,30. Comporteranno il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso lungo il tratto della strada vicinale dei Giglioni che va dal civico 20 per una lunghezza di 120 metri.

E78, due nuove strade. Ecco il progetto, ma c'è preoccupazione tra i residenti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.