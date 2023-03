Arezzo, uccise la madre con un cuscino: operaio in Corte d'Assise. Non imputabile, scrive poesie e disegna

Luca Serafini 04 marzo 2023 a

Manuele Andreini scrive poesie, fa disegni, esegue lavori di manutenzione nella struttura dove si trova dopo la scarcerazione. Ha ucciso la madre, soffocandola con un cuscino, è stato dichiarato incapace di intendere e di volere, e questa mattina alle 10 l’operaio metalmeccanico di Calbenzano, 47 anni, entra nell’aula della Vela, al tribunale di Arezzo, per presentarsi davanti alla Corte d’Assise. Non sarà condannato: non è imputabile per il vizio totale di mente, accertato con incidente probatorio dal perito dottor Massimo Marchi. Ma la corte presieduta dal giudice Filippo Ruggiero dovrà stabilire, non oggi ma in un’altra udienza, cosa fare per il suo bene - essendo malato - e per il bene e la sicurezza della comunità, per metterla al riparo da possibili ulteriori atteggiamenti pericolosi. La legge prevede, in casi del genere, non una pena ma una cura. Nella notte tra il 13 e il 14 ottobre 2022, Manuele Andreini eliminò l’anziana mamma, 85 anni, sorprendendola nel sonno. La signora Assunta era distesa sul letto e lui se le si avvicinò per poi stringerle il cuscino al viso fin quando non smise di respirare. Nessuno screzio, prima, nessun litigio. “Ho ucciso mia mamma”, disse per telefono ai carabinieri. L’accertamento psichiatrico ha fatto emergere un disturbo grave, una forma di schizofrenia per la quale l’uomo riteneva di essere perseguitato dai familiari, con reazioni violente. Una fobia degenerata nel delirio di quella notte quando, per la perizia, a sopprimere la madre non fu una persona in grado di autodeterminarsi ma una specie di automa guidato dalle turbe di cui soffriva. (...)

