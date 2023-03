Arezzo, quattro feriti nell'incidente sulla SR71 nel tratto maledetto

04 marzo 2023 a

Quattro feriti questa mattina, sabato 4 marzo, in uno scontro fra tre veicoli avvenuto alle 7.40 sulla SR71 direzione Casentino nella zona di Marcena, tratto maledetto dove si susseguono gli incidenti stradali senza che si riesca a trovare una soluzione. L'impatto ha riguardato un furgone, una Alfa Romeo ed una Kia. Per la precisione il sinistro è avvenuto nei pressi di Castelnuovo di Subbiano. I feriti sono una donna di 59 anni e due uomini di 41 e 25, portati in codice giallo al San Donato di Arezzo. Un uomo di 54 anni, più grave, è stato trasportato a Siena.

Sul posto i soccorritori dell'emergenza Asl (Misericordia di Subbiano), i vigili del fuoco di Arezzo e la Polizia municipale per i rilievi. Uno dei mezzi si è ribaltato fuori strada. Disagi alla circolazione sulla trafficata arteria tra Arezzo e il Casentino.

L'incidente si è verificato nei pressi della postazione autovelox non funzionante. A poca distanza si era verificato nell'autunno 2022 l'incidente mortale nel quale perse la vita una donna, il 26 ottobre, sulla quale piombò un camion; a gennaio le vittime furono due, un uomo e una donna, di Capolona, nello schianto fra due auto.

