Arezzo, il gestore del bar chiuso per le baby gang si difende

“Il mio locale non è affatto un ritrovo di baby gang”. Si difende, Mario Cutini, titolare del bar “My Way” che la questura ha chiuso per dieci giorni con la motivazione “per la continua frequentazione abituale del bar da parte di soggetti gravati da numerosi precedenti di polizia, compresi alcuni soggetti appartenenti alla cosiddetta baby gang, che grave allarme sociale hanno destato nei cittadini di Arezzo”. Cutini non ci sta e, tramite il Corriere di Arezzo, ha deciso di replicare a questo provvedimento...

Servizio sul Corriere di Arezzo di domenica 5 marzo





