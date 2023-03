Arezzo, sottopasso di Indicatore ancora sott'acqua

05 marzo 2023 a

a

a

Sottopasso di Indicatore ancora sott’acqua ad Arezzo. Lamentele dei cittadini e stizza dell’assessore Alessandro Casi che scriverà a Rfi per chiedere una svolta. E’ una storia infinita quella che riguarda il tunnel che attraversa la ferrovia lungo la linea lenta Roma-Firenze. La frazione di Indicatore resta divisa in due a causa di un’opera pubblica contestata e incapace di far defluire regolarmente l’acqua piovana.

Arezzo, il crollo del pino sollecita interventi sulla fila di piante a Poggio del Sole. Parla l'assessore

Bastano poche gocce per vedere affogare il tunnel e dividere in due la frazione. Restano vive dopo decenni le diatribe tra Ferrovie dello Stato e amministrazione comunale legate alla presa in carico del tunnel. Nel mezzo ci sono i disagi dei cittadini che puntualmente si trovano a dover fare i conti con l’acqua che sale sull'asfalto. La manutenzione pare essere inesistente e l’incuria ormai caratterizza l’area. Parte dei camminamenti sono interdetti al passaggio dei pedoni.

Vigili del fuoco, 20 mila interventi in un anno: i dati del super lavoro

Transenne e nastro a interdire l’accesso alle scale scivolose. La rampa aperta, pensata per le due ruote è quindi utilizzata anche come attraversamento pedonale con una promiscuità tra pedoni e centauri tra l’altro pericolosa. Adesso l’acqua ha sbarrato il passaggio facendo alzare le lamentele dei cittadini stanchi del tira e molla tra Rfi e Comune. Sono infatti passate almeno tre amministrazioni comunali: dalla giunta Fanfani, a quella Ghinelli e al Ghinelli bis, e i problemi restano gli stessi.

Disagi per i pendolari alla stazione di piazza Dante. Protestano i pendolari

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.