Arezzo, Fiera Antiquaria di marzo ok: in arrivo novità per i banchi

Un’edizione di marzo baciata dal sole e dai tanti visitatori. Bilancio molto positivo per la Fiera Antiquaria che, complice il bel tempo, ha fatto registrare ancora una volta ottimi numeri per quanto riguarda presenze e affluenza, come sottolinea l’assessore e presidente della Fondazione Arezzo Intour Simone Chierici. Strutture ricettive vicine al sold out, con un’occupazione alberghiera che ha sfiorato il 90% e questo nonostante la concomitanza con la manifestazione dedicata all’antiquariato che si tiene in questi giorni a Parma. Anche per questo va sottolineata l’ottima risposta data dagli espositori che hanno scelto Arezzo per mettere in mostra i loro “tesori”: 200 i presenti alla due giorni dedicata all’antiquariato, con sole 25 defezioni. E proprio per quanto riguarda gli espositori è stata definita domenica mattina la possibilità di scegliere nuove postazioni lungo il circuito della Fiera, anche per l’edizione di settembre che viene organizzata al Prato. Su 9 richieste sono stati 7 gli operatori che hanno indicato una nuova postazione tra quelle individuate nella mappa dagli organizzatori, “buchi” vuoti lungo il percorso che, con questi spostamenti, potranno vedere installati banchi e rendere più continuo il percorso. Sono stati invece 23, su 26, gli spostamenti che sono stati indicati per quanto riguarda l’edizione che si terrà a settembre al Prato.

