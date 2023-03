L'Arezzo vince e tenta la fuga: il distacco dalla Pianese sale a +5

06 marzo 2023 a

La capolista tenta la prima fuga del campionato. All’Arezzo basta una rete di Gucci per battere il Città di Castello e vola a +5 sulla Pianese, caduta in casa contro il Ghiviborgo (1-2). Tre punti ottenuti con sacrificio e con determinazione contro una squadra, quella dell’ex Piero Mancini, che fino all’ultimo minuto disponibile ha provato a pareggiare l’incontro. Nel dopo gara Indiani ha analizzato la quinta vittoria consecutiva rimarcando l’importanza di aver ottenuto i tre punti: “E’ stata una partita difficile, lo sapevamo. Sbloccarla non era facile. Una volta passati in vantaggio abbiamo poi cercato di raddoppiare, non ci siamo riusciti e poi forse è arrivata un po’ di paura. Ci siamo abbassati più del dovuto rischiando comunque il minimo indispensabile. L’importante è aver ottenuto il risultato. Adesso rimangono otto finali".

