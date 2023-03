Arezzo, cittadino tedesco scomparso da due settimane: ricerche con unità cinofile dell'Arma

Marco Antonucci 06 marzo 2023 a

Dal 16 febbraio non si hanno più notizie di Klaus Leonard Schuessler. Scomparso. Due settimane di ricerche che non hanno dato nessun risultato. E’ come svanito nel nulla. Non una traccia, un indizio che possa mettere le squadre che da tempo stanno battendo l’area tra Palazzo del Pero e Le Ville sulla pista giusta. Da domani martedì 7 marzo, le operazioni di ricerca vedranno impegnate anche delle speciali unità cinofile in forza all’Arma dei carabinieri che giungeranno ad Arezzo da Bologna. Cani addestrati che aiuteranno a passare al setaccio una zona particolarmente impervia, partendo dalla casa di Bivignano dove Klaus Leonard Schuessler da qualche anno aveva deciso di stabilirsi. Si riparte dunque da quell’abitazione dove i carabinieri dopo la denuncia di scomparsa presentata da un amico che da qualche giorno non aveva più sue notizie, avevano trovato ad attenderlo Sakura, un cane di razza Akita. Era lì che aspettava il ritorno del suo padrone: affamato ma non denutrito, era stato rifocillato e poi affidato alle cure dell’Enpa. Nella casa era tutto in ordine: trovati i documenti, non c’era il telefonino.

