Arezzo, raccolta firme a Quarata per riavere il bancomat

E’ cominciata da due giorni una raccolta firme per chiedere uno sportello bancario che sia funzionale agli abitanti della zona nord-ovest di Arezzo. Vale a dire le frazioni di Quarata, Venere e Campoluci. A promuoverla è Mattia Delfini, consigliere comunale di Ora Ghinelli, ma soprattutto residente di Quarata che tocca da vicino ciò che significa non avere più una filiale di una banca. “E’ un’iniziativa - dice Mattia - che è partita sì da me, ma su richiesta della gente. Quarata è sempre stata una frazione trainante della parte nord della città, perché è frequentata non solo dai residenti della zona, ma anche dalle parti limitrofe come Campoluci, Venere, Meliciano, Cincelli, Ponte Buriano. E’ anche un luogo di passaggio prima di arrivare ad Arezzo e dunque interessa tantissime persone”. Un problema che si è presentato già da alcuni mesi. “Lo sportello bancario c’è sempre stato - dice Delfini - come anche le poste. Ma dopo il crac di Banca Etruria, c’è stata temporaneamente Ubi Banca, ma solo per pochissimo tempo e poi più nulla. Hanno chiuso sia la filiale che il bancomat e dunque ci siamo ritrovati totalmente orfani di un servizio bancario e costretti a prendere la macchina per arrivare al primo bancomat”. C’è un servizio di poste: “Che sono ubicate nel paese e che però non hanno un servizio di bancomat. Un disagio che è avvertito specialmente dalle persone più anziane”. E così Mattia ha iniziato una raccolta firme che durerà fino ai primi di aprile: “I moduli per chi volesse firmare, sono in tutte le attività commerciali di Quarata, al bar di Campoluci e anche al centro di aggregazione sociale”. E già la popolazione ha cominciato a firmare. “Mi sono dato circa un mese. Quindi mi auguro entro i primi di aprile di avere così tante firme da mostrarle al sindaco Ghinelli per fare presente questo problematica”. “Oppure ancora mi posso impegnare io in prima persona per parlare con qualche direttore di banca per illustrare questo problema”. “Il nostro auspicio - conclude Delfini - è quello di riavere uno sportello bancomat che sia postale o bancario, come abbiamo sempre avuto nel corso di questi anni”.

