Arezzo, Acli in lutto per la morte di Pietro Gallorini

Domenica 5 marzo all'età di 91 anni si è spento Pietro Gallorini. Pietro nell'arco della sua vita si è speso molto per Vitiano e la sua comunità che ha raccontato per quasi quarant'anni nel periodico del paese "Il Giornalino" .

Storico fondatore delle Acli aretine, per molti anni Pietro Gallorini è stato il presidente del circolo Acli di Vitiano e segretario della locale sezione Combattenti e Reduci. Un lungo impegno civico sfociato anche in quello politico come consigliere di circoscrizione nella Circoscrizione 5 di Rigutino. Il funerale si celebrerà nella chiesa parrocchiale di Vitiano martedì 7 marzo alle ore 15.

Padre di Santino Gallorini, storico e scrittore e nonno di Andrea, vice presidente del Consiglio coumunale, Pietro Gallorini lascia un grande vuoto e un bel ricordo della sua persona. Condoglianze ai familiari dalla redazione del Corriere di Arezzo.

