Arezzo, Vestri (Confcommercio): "Camerieri e baristi ora chiedono di lavorare"

Francesca Muzzi 07 marzo 2023 a

a

a

Ci sono lievi segnali che qualcosa sta cambiando nel mondo del lavoro. Se un anno fa, ristoratori e baristi andavano cercando camerieri e quanto altro, quest’anno la tendenza pare si sia invertita. “Stanno cominciando ad arrivare le domande per lavorare”, dice Federico Vestri, presidente aretino ristoratori di Confcommercio. Lentamente i curricula cominciano ad affiorare da un mondo giovanile che sembrava ormai fatto di “reddito di cittadinanza e di poco sacrificio”, come dicevano alcuni titolari di locali. “Ma ancora non si può parlare di vera e propria controtendenza rispetto all’anno scorso - frena Vestri - però le prospettive almeno sembrano essere diverse”. Ma come mai questo cambio di rotta. “Diciamo che la gente pare più stimolata al lavoro. Sicuramente dettato dal fatto che la vita è più cara. I prezzi sono aumentati e quindi in tanti cominciano a rimboccarsi le maniche”.

Servizio sul Corriere di Arezzo di martedì 7 marzo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.