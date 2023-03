Arezzo, Covid: ospiti morti nelle Rsa durante la pandemia, i familiari dicono no ad archiviazione del caso

Luca Serafini 07 marzo 2023 a

“Non archiviate l’inchiesta sugli ospiti delle Rsa morti di Covid”. A chiederlo sono i familiari di due persone decedute nelle case di riposo durante il periodo nero della pandemia, quando gli anziani erano esposti come canne al vento ad un virus capace di introdursi nelle strutture e di stroncare i deboli organismi di persone ancora non protette dallo scudo del vaccino.

La procura di Arezzo ha studiato la vicenda di venti persone contagiate nelle Rsa di Bucine, Montevarchi e Pratovecchio, arrivando alla conclusione che non sono emersi profili di responsabilità per mandare qualcuno a processo. Il fascicolo del pm Chiara Pistolesi è sempre rimasto aperto contro ignoti, nessun indagato per il reato di omicidio colposo plurimo.

Alla fine, sulla base della consulenza tecnica del medico legale e delle carte raccolte dai carabinieri del Nas, la decisione di tirare un rigo sopra al dramma. Un esito contro il quale sono state presentate due opposizioni, si chiamano così gli atti giudiziari che portano la questione dinanzi al giudice delle indagini preliminari che, studiato il caso, ha facoltà di chiedere alla procura ulteriori accertamenti, oppure può formulare una imputazione coatta verso qualcuno o, effettivamente, archiviare. L’udienza è stata già fissata, il 14 aprile. E a occuparsi della falcidie di anziani nelle Rsa aretine sarà il giudice Claudio Lara.

