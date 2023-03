Arezzo, infermiere in overdose assolto da accusa di appropriarsi degli oppiacei Asl

07 marzo 2023 a

“Il fatto non sussiste”. Assolto l’infermiere dell’ospedale San Donato finito a processo con l’accusa di peculato per essersi appropriato - era scritto nel capo di imputazione - di sostanze a base di sostanza stupefacente, tipo oppiacei, usati in sala operatoria. I sospetti si erano concentrati sul sanitario in seguito ad un malessere sul posto di lavoro. Una overdose.

Ma per ogni contestazione mossa nei suoi confronti, il dipendente dell’Asl, difeso dall’avvocato David Scarabicchi, ha fornito spiegazioni e alla fine sono venuti meno gli elementi per ritenere l’uomo responsabile del reato. La stessa pm Emanuela Greco al termine dell’istruttoria ha chiesto l’assoluzione. L’azienda sanitaria Toscana sud est si era costituita parte civile.



Tutto era cominciato dall’overdose dell’infermiere di anestesia, addetto al blocco operatorio: su di lui si erano addensate ombre e il sospetto che avesse sottratto medicinali a base di oppiacei destinati ai pazienti da sottoporre a intervento chirurgico. Al centro del caso le fiale del medicinale Fentanest, custodite nella cassaforte della stanza post operatoria. I fatti sono del 2019. Tra il 22 e il 23 gennaio cinque fiale sarebbero state svuotate e ricollocate in cassaforte vuote.

