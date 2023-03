Arezzo, ex soldato tedesco chiese perdono per la strage di San Polo del 1944

07 marzo 2023 a

a

a

Siamo nella tarda estate del 2005, un anziano signore si avvicina titubante a Villa Gigliosi di San Polo. Il suo passo è malfermo, i suoi occhi trasmettono una forte emozione. L’uomo entra nel giardino della villa, poi si dirige verso il monumento che ricorda i 48 massacrati il 14 luglio 1944 dai militari tedeschi del 274° Reggimento, comandato dal tenente colonnello Wolf Ewert.

Di fronte a quel lungo elenco di vittime, l’anziano si raccoglie in preghiera e piange; dopo parecchio tempo lascia dei fiori e se ne va. Uscito dalla proprietà Gigliosi si dirige verso la Pieve di San Polo per parlare con il parroco, don Natale Gabrielli, ma non lo trova. Pertanto, l’uomo quando incontra un poliziotto gli chiede l’indirizzo della parrocchia di San Polo, ripromettendosi di scrivere una lettera al parroco.

L’anziano in questione era Oswald Loos, nato a Sankt Katharinaberg in Germania (oggi Hora Svaté Kateřiny, Repubblica Ceca) il 3 maggio 1923. Negli Anni Quaranta risiedeva a Felix Schubert Olbernhau, sui Monti Metalliferi, allora Germania oggi Repubblica Ceca.

Oswald proveniva da una famiglia non nazista che per questo motivo aveva subito delle discriminazioni dal regime hitleriano. Suo fratello era finito anche in prigione e iniziata la guerra era stato assegnato ad una compagnia di sminatori – lavoro rischiosissimo – trovando presto la morte.

Anche Oswald arrivato all’età prescritta fu arruolato nella Wehrmacht e nella primavera del 1944 arrivò ad Arezzo con il plotone Pionieri del 274° Reggimento, agli ordini del sottotenente Adolf Geissler.

La mattina del 14 luglio 1944 (...)

Servizio completo sul Corriere di Arezzo di martedì 7 marzo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.