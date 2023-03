Arezzo, indagini per risalire ai tre malviventi mascherati del furto con esplosivo al bancomat

07 marzo 2023 a

Indagini dei carabinieri per risalire agli autori del furto con esplosione al bancomat di Chianti Banca, a Pieve al Toppo nel comune di Civitella in Val di Chiana. L'azione, nella notte tra domenica e lunedì, ha fruttato una somma in contanti inferiore ai 20 mila euro. Ad agire sono stati tre individui con il volto mascherato con passamontagna. Messa in atto la tecnica della marmotta: l'introduzione di una miscela di esplosivo e detonazione. Al vaglio le immagini delle telecamere, che però non hanno ripreso il veicolo usato per arrivare e per fuggire con la refurtiva. Le indagini sono svolte dai militari della Compagnia di Arezzo e della stazione di Badia al Pino.

