Arezzo, Stefania racconta la sua vita di donna autista: "Sui bus da 24 anni"

Francesca Muzzi 08 marzo 2023





Stefania ha i capelli biondi, un sorriso grande così e una grinta, se vogliamo, ancora più grande. Chi prende gli autobus urbani sicuramente l’avrà incontrata. E’ una delle autiste donne di Autolinee Toscane. Stefania Lombardi, aretina, guida gli autobus dal 2004. I suoi passeggeri, a volte le dicono “guida meglio di un uomo” e lei è contenta, ma non ditele di montare le catene al suo bus “perché non sono capace e nemmeno mi vergogno a dirlo”. Aretina verace, fare l’autista non è stato il suo primo lavoro, ma guidare è sempre stata la sua passione. Al timone di un bus ci è arrivata convinta dal nipote, mentre lavorava in un’azienda orafa. “Faccio l’autista da 19 anni - racconta Stefania che si ferma un attimo ed esclama - quanto tempo è passato, se penso a come è cominciata”. “Per 14 anni - dice - ho lavorato per una fabbrica orafa. Ma guidare mi è sempre piaciuto. Solo che, nonostante in casa mia, mio marito lavorasse all’allora Atam, non ho mai avuto occasione di avvicinarmi a questo mestiere”. E invece l’occasione ha il volto e l’entusiasmo di suo nipote: “Aveva appena finito gli studi e deciso di prendere la patente per guidare gli autobus. Mi disse ‘dai zia, vieni con me che la prendiamo insieme’. E così è andata. Poi mio marito mi disse che l’Lfi a quel tempo, cercava personale. Mi iscrissi all’agenzia interinale e sono entrata”.

Servizio sul Corriere di Arezzo dell'8 marzo 2023

