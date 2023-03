Tortaia, i residenti lamentano il degrado del parco

08 marzo 2023 a

a

a

Al parchino di via Alfieri, anfiteatro dissestato e pericoloso. Divelta la rete di recinzione installata in passato per la messa in sicurezza dell'area, adesso è solamente un pericoloso e sporco monumento all'incuria imbrattato di oscenità. Prosegue il tour anti degrado del Corriere di Arezzo.

Parco Giotto, slitta l'apertura del bar. Partiti però i lavori

L'obiettivo si è fermato sull'anfiteatro in marmo piazzato alla sommità dell'area verde della zona Tortaia. Quella dietro al centro commerciale di via Alfieri stretta tra le attività commerciali e gli edifici residenziali. Un angolo di città dove l'incuria sta salendo a causa della mancanza di manutenzione.

Ex Unoaerre, niente case nuove, produzione di energia al centro del progetto

“Serve maggior attenzione” tuona un residente della zona che lamenta uno stato di abbandono dei giardini. “Cestini divelti, giochi per bambini distrutti e mai sostituiti. Scarsa manutenzione delle piante con le chiome cresciute a dismisura anche dove ci sono le panchine” segnala il concittadino che aggiunge: “al di là della scarsa manutenzione agli arredi c'è una situazione ferma al palo da tempo che preoccupa, soprattutto legata alla sicurezza dei bambini che frequentano l'area per giocare e divertirsi. Mi riferisco all'ex anfiteatro. Una tribunetta un tempo graziosa dove ai segni dei vandali stratificatesi nel tempo si sono aggiunti problemi di staticità e che era stata interdetta dall'amministrazione comunale ma che adesso è di nuovo accessibile e quindi rappresenta un rischio per le bambine e i bambini”.

Nuova apertura dentro il parco Giotto. Menchetti e Koinè insieme, cercasi 14 persone

Servizio completo nell'edizione del Corriere di Arezzo di mercoledì 8 marzo 2023

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.