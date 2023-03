Arezzo, uomo di 54 anni gioca un euro e ne vince 10 mila con Cinco

08 marzo 2023 a

a

a

Gioca un euro ne vince 10 mila con Cinco, il gioco firmato da Tombola.it. Un uomo di Arezzo, 54 anni, è riuscito a incamerare la sostanziosa somma, riferisce Agipronews, grazie a uno dei giochi più apprezzati dagli amanti della lotteria nel suo formato più "tradizionale". Si basa su un sistema di 52 carte con jackpot fissi ad ogni partita fino a 20.000 euro, in cui il giocatore può scegliere una sala in cui viaggiare, ognuna con un nome di un’importante città italiana, e selezionare l’importo della cartella da acquistare.Sul blog interno è sempre visibile un post di gioco responsabile: gli argomenti trattati spaziano dalle promozioni all’intrattenimento (notizie curiose, community, ricette). Un inizio fortunato per il mese di marzo, durante il quale sarà messo in palio un montepremi totale di 250mila euro, tra premi garantiti e bonus.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.