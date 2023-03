Arezzo, scontro frontale tra auto in Casentino: due feriti

08 marzo 2023 a

a

a

Scontro frontale tra due auto in Casentino. Due persone ferite alle 19.10 di mercoledì 8 marzo a Poppi, località Sala, lungo la Sp 310. Una delle persone coinvolte è rimasta bloccata all'interno dell'abitacolo e per liberarla c'è voluto l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto i mezzi dell'emergenza dell'Asl Toscana sud est e i carabinieri. Un giovane di 23 anni è stato portato con l'ambulanza di Castel San Niccolò all'ospedale di Bibbiena, con codice verde. Un uomo di 49 anni è stato trasportato al San Donato di Arezzo in codice giallo.

