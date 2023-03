Arezzo, ancora lupo sotto casa e incursione nel pollaio: uccisi gallina e gallo

09 marzo 2023 a

a

a

Ai tempi dei lupi vicino alle case, i bambini di 10 anni si scambiano su Whasapp le foto del predatore fuori dalla finestra. Succede nel comune di Arezzo, nella zona di Rigutino, tra Via Nocetella e Via Selvetella. Preoccupazione e disagio in chat, Temono per i propri animali domestici: le recinzioni sono vulnerabili. Del resto il lupo fino a poco tempo fa non si aggirava da queste parti. Il Comitato Emergenza Lupo - Arezzo informa degli ultimi avvistamenti, allega la foto, appunto, del lupo sotto casa in via Nocetella alle 7.30 di stamani, mercoledì 8 marzo.

A Frassineto, non molto distante, Elena Gallorini ha subito una scorreria del lupo nel cortile: superstite solo la gallina Miranda ma le sue compagne galline non ce l'hanno fatta. La sua famiglia alleva le galline dal 1979, e per più di 40 anni questi animali hanno fatto la stessa vita, venivano messe in libertà al mattino, per poi chiuderle al sicuro dalla volpe quando il sole cominciava a calare.

"Nelle nostre zone funzionava così, fino a quando ci hanno imposto il lupo e ci hanno costretto ad accettarlo", scrive il comitato. "A questo punto la libertà delle galline di Elena si è dovuta ridurre ad una misera “ora d’aria”, come con i carcerati. Questa misera ora di sgambamento è risultata essere comunque una scelta sbagliata, gli animalisti amici dei lupi ci ripetono che gli animali vanno tenuti rinchiusi, per consentire ai lupi di assediarci ad ogni ora del giorno e della notte".

Il Comitato aggiunge: "Alle 13 di oggi, durante l’ora d’aria, il nostro “amico lupo” ha fatto due incursioni e le ha ucciso una gallina ed un gallo. Solo grazie all’intervento di un vicino il nostro “amico lupo” è stato allontanato. Il vicino di casa ci tiene a precisare che ha allontanato il lupo con dolcezza e gentilezza, senza indurre nell’animale il minimo disagio, non sia mai che gli animalisti lo accusino di avergli disturbato la digestione. Anche il lupo deve mangiare, alla fine si tratta solo di galline, dicono gli animalisti, ma la signora Elena dimostra molta più intelligenza e sensibilità: Le mie galline hanno un nome, come i miei gatti. Chi decide quali siano gli animali domestici?"

Infine: "A chi toccherà la prossima volta? Il pollaio non è in mezzo al bosco, è vicino alla mia casa, all'inizio del paese. È completamente chiuso perché abbiamo paura, ma lui ci ha fregato lo stesso. Lui non dovrebbe essere qui! Se è solo una gallina lo decido io! ..."

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.