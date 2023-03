Arezzo, in malattia va alla partita: per il giudice del lavoro tutto regolare. Licenziamento annullato

Luca Serafini 09 marzo 2023 a

Due a zero e palla al centro. Nuova sentenza a favore del lavoratore sorpreso dal titolare allo stadio a vedere Fiorentina - Juventus, in un giorno in cui era in malattia per lombosciatalgia. Il licenziamento è “illegittimo”, ha ribadito il giudice del lavoro Giorgio Rispoli chiamato a decidere di nuovo sul caso: ha respinto il ricorso della ditta contro il suo primo provvedimento dello scorso autunno. E’ un po’ come accade in campo: gol convalidato dopo aver rivisto tutto al var. In 8 pagine di sentenza il giudice definisce l’espulsione dal posto di lavoro adottata, un provvedimento non giustificato dai comportamenti del dipendente.

Tutto ruota intorno alla partita tra la Viola e la Juve del 21 maggio 2022 (2 a 0 il risultato finale). Il lavoratore fu visto insieme ad un amico allo stadio Artemio Franchi: era partito dal Valdarno, dove abita, ed aveva guidato lui all’andata e al ritorno. Era allegro e si muoveva senza alcun problema.

Secondo l’azienda aveva architettato tutto da tempo, acquistando il biglietto in anticipo e inventandosi il problema di salute con la compiacenza di un medico.

Il rapporto di fiducia con il titolare non sarebbe stato leso. Cerchiamo di capire. (...)

