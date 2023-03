Arezzo, morta nell'auto centrata da camion. La perizia rivela: il carico, la velocità, il sorpasso

Luca Serafini 09 marzo 2023 a

a

a

Un camion frigo troppo carico di generi alimentari, un sorpasso azzardato, le ruote che esplodono nell’urto con una macchina, il mezzo impazzito che invade la corsia opposta, piomba sull’auto di una giovane madre che sta recandosi al lavoro e la uccide nella Lancia Y schiacciata contro il guard rail. La tragedia del 26 ottobre 2022 nel tratto maledetto della SR71, a Marcena, ora è ricostruita nel dettaglio dalla consulenza tecnica depositata in procura dall’ingegnere Fabio Canè. Il conducente del camion, un trasportatore di Perugia, 59 anni, è indagato per omicidio stradale e lesioni. Quella mattina alle 7.41 Linda Cecconi, dipendente del Comune di Arezzo, 41 anni, perse la vita sul colpo. Andava al lavoro. Altre due persone, un uomo e una donna, rimasero ferite nella carambola.

Il camion proveniva da Arezzo con direzione Casentino per la consegna nei supermercati. E’ risultato con un carico eccedente il limite consentito (mille chili in più). E anche questo avrebbe influito. L’uomo umbro alla guida, G.A. le iniziali, secondo la perizia procedeva a 90 km orari nel tratto rettilineo con limite di velocità 70. Davanti aveva una 500 vecchio tipo e operò un sorpasso pericoloso, la manovra non riuscì bene tanto che non riuscì a rientrare e ci fu una prima collisione con una Mini Cooper che andava in senso inverso. Le ruote di sinistra del camion, anteriore e posteriore, scoppiarono e il mezzo divenne ingovernabile per quello, per la velocità e anche per il carico. Per Linda, che procedeva verso Arezzo, fu la fine: il camion le andò contro (...)

Servizio completo sul Corriere di Arezzo di giovedì 9 marzo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.