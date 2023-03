Arezzo, Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura in concerto al teatro Petrarca

09 marzo 2023 a

Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura saranno i protagonisti del tradizionale Concerto per l’Autismo che si terrà il 2 aprile al teatro Petrarca di Arezzo in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo. Due artisti di fama mondiale con uno spettacolo prodotto e studiato appositamente per questo appuntamento. Domenica 2 aprile (inizio alle ore 17) il teatro Petrarca di Arezzo accoglierà l’esibizione veramente speciale di Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura. Il Concerto per l’Autismo è un appuntamento nato nel 2016 (tra gli ospiti Amanda Sandrelli, Stanley Jordan, Roberto Vecchioni, Patti Smith, Tosca, Saturnino, Riccardo Onori e Finaz) ed è un evento che unisce una proposta culturale e artistica di alto livello con un valore etico e sociale molto importante. Il concerto promosso dall’Associazione Autismo Arezzo, è realizzato con la collaborazione di Officine della Cultura, Koiné, Comune di Arezzo, Fondazione Guido d’Arezzo, Fondazione Arezzo Comunità, Fondazione Riconoscersi.



