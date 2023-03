Arezzo, lunga scossa di terremoto: epicentro in Umbria, magnitudo 4.4

09 marzo 2023 a

Forte scossa di terremoto in Umbria alle 16.05 avvertita anche ad Arezzo e provincia. Magnitudo 4.4. Il fenomeno ha avuto come epicentro la zona di Umbertide, con profondità 10 km. La terra ha tremato per alcuni secondi. Il governatore della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha subito annunciato controlli sui territori di Arezzo e Siena dove la scossa è stata percepita nitidamente. Numerose chiamate ai vigili del fuoco della centrale. Non si registrano al momento danni.

