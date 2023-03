Arezzo, uccise il vicino che gli buttava giù casa con la ruspa: l'indagato nomina consulente il sindaco ingegnere

Luca Serafini 10 marzo 2023 a

a

a

L’ingegnere Alessandro Ghinelli, sindaco di Arezzo, è il consulente tecnico di Sandro Mugnai, l’uomo accusato di omicidio per aver sparato, uccidendolo, al vicino di casa che alla guida di una ruspa gli buttava giù l’abitazione dove si trovava insieme ai familiari. L’ingegnere Ghinelli è stato nominato da Mugnai in relazione all’accertamento tecnico irripetibile disposto dal pm Laura Taddei nell’ambito dell’inchiesta, volto a verificare l’entità del danno arrecato all’abitazione di San Polo. Il fatto di sangue risale alla notte dell’Epifania, tra il 5 e il 6 gennaio quando Gezim Dodoli azionò il mezzo meccanico come un ariete contro le pareti della casa dei Mugnai. Momenti drammatici, con Sandro che imbracciò il fucile da caccia e fece fuoco. Secondo il gip Giulia Soldini fu un gesto di legittima difesa, non punibile. Ma la procura non è ancora arrivata a questa conclusione e sta svolgendo una serie di approfondimenti, compreso quello sulla stabilità dell’edificio. (...)

Servizio completo sul Corriere di Arezzo di venerdì 10 marzo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.