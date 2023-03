Arezzo, chiusa la Croce Bianca di Rigutino dopo bufera giudiziaria e conti in rosso

Luca Serafini 10 marzo 2023 a

a

a

La Croce Bianca di Rigutino si ferma. Stop all’attività di emergenza e assistenza svolta per decenni. Chiusura, dopo la bufera giudiziaria che si è abbattuta sull’associazione, con ipotesi di reato il peculato verso l’ex presidente, e dopo che la situazione finanziaria del sodalizio è diventata troppo pesante per proseguire, a causa dei voluminosi debiti. Con il mese di marzo cessata l’attività con i mezzi della Croce Bianca rigutinese e intervento diretto della Croce Bianca di Arezzo per la gestione della molteplicità dei servizi sul territorio di competenza: gli interventi di soccorso e i quotidiani trasferimenti dei pazienti nei luoghi di cura e terapia. Erano tre i dipendenti attivi a Rigutino per i quali si sta cercando una soluzione con possibili ricollocamenti in altre realtà. La decina di mezzi, le ambulanze, sono parcheggiati nel garage di Rigutino. Alcuni erano in leasing. Dopo l’avvio dell’inchiesta della procura della repubblica di Arezzo, che nei mesi scorsi ha posato la lente d’ingrandimento sull’utilizzo delle risorse, era stato il vice presidente - assolutamente estraneo alle vicende oggetto di indagine - ad assumere la guida della Croce Bianca di Rigutino, con grande disponibilità e spirito di servizio, nel tentativo di portare avanti la lunga storia del sodalizio. Ma le difficoltà economiche si sono rivelate insormontabili (...)

Servizio completo sul Corriere di Arezzo di venerdì 10 marzo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.