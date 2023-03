Arezzo, operaio caduto nel macchinario e morto a Bibbiena: parapetto basso ma inchiesta verso archiviazione

Luca Serafini 10 marzo 2023 a

a

a

Il parapetto non aveva l’altezza richiesta dalla normativa, 1 metro, era solo 89 centimetri ma questa irregolarità non sarebbe sufficiente a sostenere l’accusa di omicidio colposo verso il datore di lavoro di Francesco Brenda, l’operaio che perse la vita a 51 anni il 25 gennaio 2022 precipitando dalla postazione nel sottostante macchinario che tritura le pietre a la Nave di Bibbiena. Una fine terribile, alla Mariotti Calcestruzzi. Il pm Marco Dioni aprì un fascicolo subito dopo la tragedia sul lavoro con lo scopo di evidenziare eventuali responsabilità penali nell’accaduto. L’accertamento tecnico sul luogo e l’autopsia, con relazione depositata nei giorni scorsi dal medico legale, sono il cuore dell’inchiesta. La procura sarebbe orientata ad archiviare il caso per la mancanza di un nesso di causa ed effetto tra l’altezza del parapetto e la tragica caduta del lavoratore, conosciuto in Casentino come Ghiasa. Sotto il profilo amministrativo è scattato il verbale verso l’imprenditore indagato, con l’obbligo di conformare la struttura alle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro, e gli adeguamenti sono avvenuti. Ma il penale è altra storia. (...)

Servizio completo sul Corriere di Arezzo di venerdì 10 marzo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.