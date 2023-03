Arezzo, assalto a ditta orafa di Ponticino con auto ariete, motosega, esplosivo: fuga con metallo prezioso

10 marzo 2023 a

Assalto nella notte alla ditta orafa Jessica Jewels di Ponticino. Un colpo pianificato nei dettagli da parte di una banda di malviventi organizzata. In corso le indagini dei carabinieri della Compagnia di Arezzo. I ladri hanno chiuso le due vie di accesso all'azienda con tronchi di piante abbattuti sul posto con la motosega.

Da calcolare con precisione il valore della refurtiva, metallo prezioso, in particolare argento: da una prima stima si parla di 40 mila euro ma non ci sono conferme. L'allarme è scattato alle 3 dopo che il sistema anti intrusione ha segnalato la presenza di estranei. Con un'auto rubata in zona, una Lancia Y, la banda, dopo aver scardinato il cancello del piazzale, ha sfondato il portone di ingresso di alluminio della Jessica Jewels. La tecnica dell'ariete con la macchina lanciata in retromarcia.

Quindi hanno fatto saltare una cassaforte con l'esplosivo, hanno arraffato il metallo e sono scappati prima dell'arrivo del personale della vigilanza. Primo tratto a piedi verso la strada sterrata dove c'era il mezzo ad attenderli per scappare. Poi a Ponticino (Laterina) sono arrivati i militari dell'Arma per i rilievi e le indagini. Al vaglio le immagini delle telecamere. Il distretto orafo di Arezzo subisce un nuovo colpo.

