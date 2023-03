Arezzo, matrimoni: a Castiglion Fiorentino ci si sposa in cima alla torre del Cassero

11 marzo 2023 a

Sposarsi in cima alla torre del Cassero a Castiglion Fiorentino è un’emozione che non costa nulla. Nella casella del tariffario del Comune sta scritto, per i giorni feriali: servizio gratuito. Se invece il wedding day è un festivo la cifra è di 100 euro. L’orario: dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18, escluso il mercoledì pomeriggio. Bastano 100 euro anche per le nozze celebrate nell’ufficio del sindaco e nella sala consiliare, entrambe location gratis per i residenti. Si sale di prezzo per il Chiostro di San Francesco: 200 nei feriali e 300 nei festivi, e nel Piazzale del Cassero: 250 feriali e 350 festivi, dove non c’è distinzione tra forestieri e locali; nella chiesa di Sant’Angelo 200 nei feriali e 250 nei festivi ma gratis per i residenti. Ci sono infine le strutture ricettive (agriturismi) che presuppongono 300 euro nei feriali più 100 per l’allestimento e 400 nei festivi, più 100. Nel 2022 i matrimoni civili sono stati 32 con queste scelte (...)

Servizio completo sul Corriere di Arezzo di sabato 11 marzo.

