Arezzo, la Provincia vuota garage e magazzini: vende auto, mezzi e anche new jersey

Sara Polvani 12 marzo 2023 a

a

a

In vendita ci sono veicoli ma anche pezzi di new jersey. Alienazione di mezzi e attrezzature dell’amministrazione provinciale per oltre 29 mila euro complessivi a base d’asta. Sì, la Provincia di Arezzo ha approvato, con decreto del presidente del 7 febbraio scorso, la procedura per l’alienazione dei mezzi ed attrezzature non più funzionali alle sue esigenze.

L’Avviso pubblico è stato pubblicato il 9 marzo sull’albo pretorio online. Si tratta di cinque autovetture, tre autocarri ed altri mezzi ed attrezzature per un totale a base d’asta di 29.180 euro. (...)

Servizio completo sul Corriere di Arezzo di domenica 12 marzo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.