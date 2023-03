Anghiari, tesi di laurea sul Castello di Sorci tra fantasma e interior design

Davide Gambacci 12 marzo 2023 a

a

a

Dopo la ditta Busatti, ora anche il Castello di Sorci di Anghiari protagonista di una tesi di laurea grazie all’anghiarese Eleonora Gobbi che ha deciso di dedicare la sua tesi ad un luogo storico e conosciuto in tutto il mondo che continua ad attrarre turisti nel territorio e in tutta la Valtiberina. Un luogo nel quale si respira la storia ma che oggi – attraverso questa tesi – può cambiare volto adattandosi anche alle nuove esigenze.

“Il progetto della mia tesi – dice Eleonora - è stato quello di valorizzare la figura leggendaria del fantasma di Baldaccio, trasformandolo da pura attrazione turistica a veicolo per la trasmissione della storia e della cultura del luogo. In particolare descrivo un intervento di Interior design dedicato ad uno specifico ambiente della locanda. L'ispirazione è nata attraverso l'analisi dello scenario visivo del castello, della sua storia e della leggenda che lo ha reso famoso in tutto il mondo, ma tenendo conto al tempo stesso delle esigenze contemporanee". (...)

Servizio completo sul Corriere di Arezzo di domenica 12 marzo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.