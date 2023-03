Arezzo, ruba smartphone ma viene geolocalizzato e trovato con droga: arrestato

12 marzo 2023 a

Ruba gli smartphone a due giovani giocatori di rugby in via dell’Acropoli ma viene rintracciato grazie al sistema di geolocalizzazione dell’iPhone 11. Una volta fermato dalla polizia di Arezzo, il nigeriano viene trovato in possesso anche di sostanza stupefacente, eroina, e per lui scattano le manette.

E’ successo nella serata di venerdì in città e il giovane di colore ha poi trascorso la notte dietro le sbarre. Ieri mattina è comparso davanti al giudice monocratico Michele Nisticò che dopo la convalida dell’arresto ha disposto per lui l’obbligo di allontanamento da Arezzo. (...)

Servizio completo sul Corriere di Arezzo di domenica 12 marzo.

