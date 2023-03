Arezzo, auto elettriche: in arrivo 60 nuove postazioni per la ricarica

12 marzo 2023 a

Arezzo sempre più a misura di auto elettrica. Entro fine anno Comune e Atam contano di installare 60 nuove colonnine per la ricarica che andranno ad aggiungersi alle 13 già in funzione nel capoluogo. Nei giorni scorsi è arrivato il via libera della giunta Ghinelli. “Rispondiamo alle tantissime richieste che abbiamo ricevuto - spiega Bernardo Mennini, presidente di Atam, la società partecipata che si occupa della gestione delle “macchinette” - e puntiamo entro la fine del 2023 di installare le nuove colonnine. Un’operazione questa, è giusto sottolinearlo, che non costerà un centesimo agli aretini”. Del servizio si occuperà infatti direttamente il gestore che verrà individuato, ma grazie a queste nuove colonnine Arezzo diventerà una delle città con rapporto tra numero di abitanti e punti di ricarica tra i più alti in Italia. Secondo una previsione stilata da Atam e inserita all’interno della relazione tecnica che è stata presentata alla giunta ed è allegata alla delibera approvata, raggiungendo i 164 punti - ne possono essere previsti due per ogni installazione - di ricarica (unendo a quelli pubblici anche quelli dei privati) si arriverebbe a 1,64 punti ogni mille abitanti. L’obiettivo che Atam si è proposta con questo progetto è quello di giungere a una diffusione più capillare delle colonnine non solo nel capoluogo ma anche nel resto del territorio comunale. Delle 60 nuove colonnine previste, 48 saranno collocate all’interno del centro abitato di Arezzo, 12 nelle frazioni più popolose del territorio. Per quanto riguarda le specifiche tecniche tutte le colonnine dovranno essere dotate di almeno due prese per la ricarica e dovranno consentire la ricarica simultanea di due veicoli, per un totale di 120 punti a uso esclusivo degli utenti privati per la ricarica dei propri veicoli elettrici. Spiega ancora la relazione tecnica presentata da Atam che “l’installazione di 60 nuove colonnine consentirà di dedicare alla ricarica dei veicoli elettrici del servizio di car sharing comunale le colonnine di proprietà del Comune già attive, o eventuali nuove colonnine, in sostituzione delle attuali, offerte come miglioria” da chi poi si occuperà della gestione del servizio. Al momento di redigere la mappa delle nuove collocazioni, si è tenuto conto anche della presenza sul territorio delle ricariche installate e gestite da operatori privati, ma ad uso pubblico. Tornando alle caratteristiche tecniche, su 60 nuove colonnine di ricarica previste sul territorio di Arezzo, un numero minimo di tre dovranno essere quelle in corrente continua di tipo veloce - fast - con potenza tra 22 e 50 kW, o addirittura ultraveloce con potenza superiore ai 50 kW. Il progetto prevede che 7 delle 48 nuove installazioni in città sono previste all’interno della città murata.

