Arezzo, dopo il furto da film gli orafi tremano. Idee di difesa e richiesta di protezione

Chi lavora l’oro non può mai stare sereno ma ci sono momenti come questo in cui si trema di più del solito. L’assalto da film alla Jessica Jewels di Ponticino - mezzo milione di refurtiva (ma il titolare non conferma) più i danni e un senso generale di impotenza - ripropone il tema sicurezza. “Dobbiamo prima di tutto stare uniti, tenere la guardia altissima e chiedere alle istituzioni una protezione maggiore” dice Giordana Giordini, industriale del settore, presidente della Consulta dei produttori orafi aretini. “Abbiamo assistito ad un upgrade della criminalità, con questo assalto pianificato e realizzato da professionisti” prosegue Giordini “il momento è delicato e ritengo che il modello applicato dalla nostra azienda e da altre a Pieve al Toppo, possa essere seguito: oltre alla vigilanza classica, che passa periodicamente, c’è una postazione fissa, una macchina con gli agenti che funziona da presidio durante la notte”. Chiesta anche maggior protezione alle istituzioni, Caccia ai ladri: con la refurtiva a piedi fino alla piazzola dell'A1, recinzione recisa e via con un'auto. Avevano fatto esplodere la cassaforte da 80 quintali con acetilene e chiuso le strade con tronchi. (...)

Servizio completo sul Corriere di Arezzo di domenica 12 marzo.

