L'Arezzo espugna Livorno con un poker, in testa a più 7 e fa sognare

E' un Arezzo da impazzire. Espugna il Picchi con un perentorio 4 a 0 sul Livorno, quasi mezzo secolo dopo l'ultima vittoria esterna nel derby (era il 1975), porta a 7 punti il vantaggio sulla Pianese e fa sognare i suoi tifosi: in 500 a seguire la partita sui 5000 spettatori presenti. Il poker amaranto porta le firme di Gucci, Castiglia e Cantisani autore di una doppietta. Prestazione maiuscola della squadra di mister Paolo Indiani. Per i labronici impossibile arginare un super Arezzo e tutto complicato dalle espulsioni di Benassi e Lucarelli. Euforia per la Curva Lauro Minghelli in trasferta: il Cavallino galoppa.

LIVORNO (3-4-2-1): 97 Bagheria; 5 Giampà, 89 Benassi, 3 Fancelli; 15 Lorenzoni, 8 Luci (46′ st 23 Belli), 14 G.Neri (33′ st 24 Pecchia), 16 Lucarelli; 68 Bruzzo (1′ st 17 Giuliani); 20 El Bakhtaoui (33′ st 11 Longo), 98 Lo Faso (9′ st 29 Russo).

A disposizione: 1 Fogli, 18 Frati, 26 Greselin, 28 Camara.

Allenatore: Vincenzo Esposito.

AREZZO (4-3-3): 1 Trombini; 17 Lazzarini (27′ st 3 Pretato), 4 Risaliti, 6 Polvani, 20 Zona; 21 Castiglia (19′ st 24 Foglia), 18 Damiani (19′ st 5 Bianchi), 8 Settembrini (31′ st 14 Arduini); 10 Pattarello (13′ st 7 Convitto), 28 Gucci, 19 Cantisani.

A disposizione: 22 Viti, 11 Gaddini, 16 Bramante, 23 Pericolini.

Allenatore: Paolo Indiani.

ARBITRO: Vincenzo D'Ambrosio Giordano di Collegno (Giovanni Francesco Massari di Molfetta - Antonio Alessandrino di Bari).

RETI: pt 24′ Gucci, 44′ Castiglia; st 17' Cantisani, 37' Cantisani.

Note - Spettatori: 4.551 (2.591 abbonati + 1.960 abbonati), incasso di 36.496 euro. Recupero: 1' + 4'. Angoli: 2-3. Ammoniti: pt 13′ Benassi, 34′ Lazzarini; st 25′ Cantisani. Espulsi: al 27' pt Benassi per somma di ammonizioni; al 45' pt Lorenzoni per gioco violento.

